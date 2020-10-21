Забит больными на Covid-19. В диспансер радиационной защиты ищут медперсонал

Областной диспансер радиационной защиты населения - полностью забит больными на коронавирус, в то время как официально в медучреждении 125 коек лечится здесь в стационаре до 140 пациентов. Поэтому больше, говорит главный врач Ирина Пирогова, больных они принять не смогут - на пути становится нехватка медперсонала – сейчас не хватает с 10%, это медсестры и санитарки, кроме того, ищут и терапевта. По состоянию на сегодняшнее утро, говорит Пирогова, 13 пациентов медучреждения находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ирина Пирогова, гл. врач обл. диспансера радиационной защиты населения

Зроблено 86 точок кисню, на тепер ми не плануємо збільшення, тому що це треба будувати окрему магістраль. Нам пообіцяли в адміністрації, що обласна адміністрація, нам дадуть концентратори кисневі. І другий поверх де в нас немає кислородної магістралі - в нас будуть концентратори.

Не хватает функциональных кроватей, и колясок, именно их сегодня в областной диспансер радиационной защиты и передали благотворители.

Вадим Мирошниченко, председатель обл. союза инвалидов Афганистана

Вы знаете, к нам обратились с этой просьбой ветераны МВД и ветераны Чернобыля, мы поддержали эту маленькую акцию, нам приятно, когда мы учувствуем в таких процессах. Это все привезено было из Германии специально вот для этого госпиталя.

Роман Жижда, председатель ОО "От уважения к действию"

Ліжка, які оборудовані електромоторами під хворого налаштовуються до цих ліжок йдуть нові матраси, спиночки. Ліжка ці для того щоб людина яка перенесла хворобу мала комфорті условия для того щоб виздоравлювать.

И хотя все переданное не новое, впрочем, все равно стоит недешево - те же функциональные кровати обошлись в районе 30000 гривен каждое, а они действительно необходимы, говорит главный врач и скорее всего, на них будут лежать больные Ковид-19.

Ирина Пирогова, глав. врач областного диспансера радиационной защиты населения

Дійсно будуть користуватись хворі у нас є функціональні ліжка але їх не всім вистачає тому це буде якраз дуже своєчасно тим більш там ще інвалідний візок, так що ми дуже вдячні спілкам що вони оказали таку допомогу наших пацієнтам.

По информации лабораторного центра от начала пандемии на коронавирус в регионе заболело 30275 человек из них 6143 человека выздоровели, 469 пациентов врачам спасти не удалось.