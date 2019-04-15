Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине: свежие данные

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 6,7% населения области, это 181 430 человек, из них 107301 человек - дети до 17 лет.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, с 8 по 14 апреля 2019 года по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 2,3%.

Заболело 3730 человек, из них 2203 - дети в возрасте до 17 лет.

Как отметили в Лабцентре, наибольшее количество составляют дети, которые посещают общеобразовательные учебные заведения - 55,3%.

Показатель заболеваемости составляет 139,26 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 72,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

106 заболевших, из них 88 – дети – были госпитализированы.

Эпидпорог заболеваемости не превышен ни в одном из районов области.

По данным Лабцентра, самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе, самый низкий - в Золочевском. Не регистрировалась заболеваемость в Печенежском районе.

Аналогичная ситуация в Харькове: заболело 2009 человек, из которых 1092 человека - дети. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших снизилось на 3,8%, за счет детского населения на 9,8%.

Превышения показателя эпидемического порога заболеваемости в Харькове не отмечается.

При обследовании 34 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 12 человек. У 75,0% лиц выявлен вирус парагриппа, у 8,3% - аденовирусы, у 16,7% - РС - вирус.

По состоянию на 15 апреля против гриппа привиты 10171 человека, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов от гриппа и ОРВИ на Харьковщине не зарегистрировано.