Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харькове ниже эпидпорога, но после праздников ситуация может измениться. Прогнозы медиков

Александр попал в инфекционную больницу десять дней назад, тогда «скорая» привезла мужчину почти без сознания больного гриппом. И хотя сегодня ему значительно лучше, этот случай заставил пациента переосмыслить свое отношение к лечению, ведь сначала он пытался справиться с недугом самостоятельно

Александр Воронин

Я редко болею такими заболеваниями, скажем так. Последний раз было лет 15-ть назад, я даже не ожидал. Обычно вот усталость, физическая загрузка большая у меня на работе, думал, это повлияло. Как раз пятница была… суббота, воскресенье, понедельник я уже вышел на работу, но работать не смог, получилось так и во вторник меня забрала скорая, потому, что чуть ли я сознание не терял

В осенне-зимний и весенний периоды текущего на последующего года, ожидается циркуляция штаммов вируса гриппа Мичиган, Сингапур и Колорадо, говорят специалисты. В целом по стране эпидпорог уже превышен, рассказал Владимир Чегодайкин, заведующий городским лабцентром МОЗ Украины. По его словам, превышение на Харьковщине составляет почти 7 процентов. Впрочем, в самом городе порог заболеваемости превышен среди больных старше 18-ти лет, и только на один процент.

Владимир Чегодайкин, зав. городским лабцентром МОЗ Украины

Заболеваемость детей у нас регистрируется, где-то половина из всех заболевших у нас идут дети из всех заболевших по городу Харькову. В структуре детской заболеваемости дети, которые посещают организованные коллективы - это у нас заболеваемость 75 процентов детей, которые посещают из общего количества заболевших детей

Карантин в школах города пока вводить не будут, ведь процент заболевших гриппом и ОРВИ не превысил 20-ти. Впрочем, всплеск болезни среди детей прогнозируют во второй декаде января, когда школьники вернутся с каникул в учебные заведения и секций. Для предупреждения заболевания медики советуют делать прививки. Вакцину французского и корейского производства можно найти в аптеках

Владимир Чегодайкин, зав. городским лабцентром МОЗ Украины

В настоящее время в аптечной сети у нас есть два вида вакцин – это Джесифлю и Ваксигрипп. По состоянию на сегодня, у нас привито, по данным лечебных учреждений, 6706 человек из них 1152 ребенка и 5554 взрослых

Юрий Сороколат, нач. Деп. охраны здоровья горсовета

Для предупреждения инфекционной заболеваемости в смете расходов на 2018-й год было предусмотрено 3 млн. 575 тыс. грн. на приобретение антибактериальных препаратов 6 млн. 636 тыс. на приобретение дезинфицирующих средств

С начала эпидсезона за лечением от гриппа и ОРВИ обратились 48000 харьковчан. Только на прошлой неделе за помощью в лечебные учреждения пришли более 6000 человек, половина из которых дети. Более 1000 больных госпитализировали, из них 617 детей и 42 беременные женщины.