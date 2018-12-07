Заболеваемость гриппом и ОРВИ выше порогового уровня - ХОГА

С октября в Харьковской области больше 75 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на начальника Управления здравоохранения ХОГА Богдана Федака.

По его словам, на данный момент показатель заболеваемости населения области на 100 тысяч составляет 549,05 при пороговом уровне 501,7. То есть заболеваемость 9,4 выше порогового уровня. Сейчас уровень заболеваемости превысил пороговый в 10 районах и 2-х городах областного значения.

При этом за аналогичный период прошлого года гриппом и ОРВИ в области заболели 71217 человек. Также в этом эпидемическом сезоне были госпитализированы 1930 человек, из которых 1330 - дети. За аналогичный период прошлого года были госпитализированы 1495 человек, 1026 детей.