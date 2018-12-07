Заболеваемость гриппом и ОРВИ выше порогового уровня - ХОГА

С октября в Харьковской области больше 75 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на начальника Управления здравоохранения ХОГА Богдана Федака.
Специалисты отмечают, что самым надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. В первую очередь, прививки рекомендуется делать детям до 5 лет, беременным женщинам, лицам старше 65 лет, людям с избыточным весом, больным сахарным диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, а также лицам, которые получают иммуносупрессивную терапию, и тем, кто относится к группам риска по профессии.
«Вакцинироваться можно только тогда, когда человек абсолютно здоров. И лучше именно в тот период, когда нет вообще гриппа в стране - до начала эпидемического сезона. Ни в коем случае нельзя вакцинироваться после перенесенной болезни и при любых недомоганиях. В этом случае могут быть осложнения», - предупредил Богдан Федак.
В этом году рекомендуется 2 вакцины: «Джи Си Флю» производства «Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, и «Ваксигрипп-тетра» производства «Санофи Пастер», Франция.