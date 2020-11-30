Сейчас в Харьковской области для больных COVID-19 есть 600 свободных коек, обеспеченных кислородом. Как сообщают в ХОГА, об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух во время брифинга 30 ноября.

«В настоящее время в Харьковской области для помощи больным коронавирусной болезни задействовано около 3000 коек, из них 2100 обеспечены кислородом. Сейчас мы контрактуем госпиталь ветеранов - это 256 коек. Вместе с областной больницей и второй железнодорожной больницей суммарно это добавит нам еще около 1000 коек. И за 2-3 недели мы сможем их полностью обеспечить кислородом», - уточнил заместитель председателя ХОГА.

По его данным, в течение недели в область должна поступить партия кислородных концентраторов - 200 аппаратов. Всего за деньги государственной субвенции в ближайшее время планируется закупить более 1000 концентраторов.

Также Тарас Пастух отметил, что в настоящее время заболеваемость и необходимость госпитализации больных с COVID-19 в области уменьшились, поэтому у медиков есть возможность перераспределять потоки больных максимально эффективно.

«У нас на вчера было около 120 сообщений на «экстренку», из них необходимо госпитализировать было только 50 человек. То есть, мы можем констатировать, что сегодня у нас уменьшение госпитализации в 2-3 раза. Сегодня каждая больница имеет свободные койки, более того - свободные койки с кислородом. По состоянию на утро таких коек в области более 600», - уточнил заместитель председателя ХОГА.