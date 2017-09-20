Забота о харьковчанах или попытка избежать наказания? В собственность города вернули больше 100 га земли, выделенной ЖСК

Несмотря на то, что на 14-й сессии горсовета отсутствовало больше десятка депутатов, которые не смогли попасть внутрь, началась она по расписанию. На повестке дня аж 70 вопросов, но проголосовать по каждому из них депутаты успевают всего за час с лишним. После выступления директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой об изменениях в городском бюджете на 2017 год, а это первые несколько вопросов повестки, докладчики по остальным на трибуну даже не выходили. Большинство решений принимались меньше чем за минуту. В том числе не вызвало дополнительных вопросов и решение о возврате земель, которые ранее были выделены жилищно-строительным кооперативам в разных районах Харькова,.



Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів та надання згоди на прийняття земельних ділянок у власність територіальної громади міста Харкова. Рішення прийнято, далі.

Решение о возвращение в собственность громады 158 гектар - именно такова общая площадь участков, возвращаемых 49 кооперативами, - общественниками и антикоррупционерами уже названо началом краха самой большой земельной аферы независимой Украины. Эта схема начала действовать в Харькове в 2006 году, с приходом к власти тандема Добкина-Кернеса и позволила передать в частные руки, только по официальным оценкам, более 650 гектаров земли громады стоимостью более 8 миллиардов гривен. Причем значительная часть участков выделялалась в Лесопарке и других зеленых зонах города.

Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета:

Это решение - это результат длительной борьбы в том числе и общественных активистов, и работы правоохранительных органов. потому что как мы уже ранее говорили, более 1000 гектаров городской земли, начиняа с 2008 года были распилены по так называемой кооперативной схеме. На сегодня - это первое такое массовое возращение этих распиленных гектар в собственность города. более 150 гектаров.

Суть схемы ЖСК основывалась на пробелах в законодательстве. А именно, праве местных советов выделять бесплатно под застройку участки людям, которые нуждаются в жилье и создают стройкооперативы. Вот только в Харькове эти кооперативы создавались от имени крупных корпораций и самих власть имущих. После того, как представители общественности и журналисты обнародовали суть схемы, расследованием занялась ГПУ. Подозрения были предъявлены топ-менеджерам горсовета и экс-мэру Михаилу Добкину, который был лишен парламентом неприкосновенности. После этого, генпрокурор Юрий Луценко заявил о возможности предъявления подозрения и действующему мэру - Геннадию Кернесу. После чего и появились заявления учредителей 49 ЖСК, которые пожелали добровольно вернуть землю громаде. Правда, сами застройщики уверяют, что с уголовным делом их решение никак не связано.

Валерий Арутюнов, 1-й зам председателя правления ОАО "Трест Жилстрой -1":

Вот так захотели, я должен отчитываться перед вами почему? Сейчас вот такое приняли решение. У нас есть такое право, мы вернули земли городу. Это плохо? - Какие последствия для людей? - Никаких, мы строили и будем строить.

Теперь коммерсанты и чиновники декларируют желание законно оформить участки, то есть передать их в аренду застройщикам либо совладельцам многоквартирных домов, если на территории идет или уже закончена стройка. Это значит, что строители должны будут перечислить средства за аренду в бюджет, что позволит направить их на развитие инфраструктуры. Часть же возвращенных участков, такие как территории в сосновом бору на Салтовке или в районе каскада в саду Шевченко, в мэрии обещают не отдавать под застройку и закрепить за ними реакреационный статус