Задержали братьев-наркодилеров, которые сбывали психотропы через Интернет

13 апреля 2019 г. 16:40
1 просмотр

На Харьковщине правоохранители пресекли незаконную деятельность интернет-магазина по продаже наркотических веществ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Организаторами наркобизнеса оказались два брата - 32 и 28 лет.  Через мессенджер злоумышленники сбывали психотропное  вещество амфетамин путем закладок, а денежные средства получали на электронный кошелек.

Следственные действия правоохранители проводили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое было открыто полгода назад по оперативной информации о деятельности указанного интернет-магазина.

Правоохранители установили, что братья организовали «подпольную» нарколабораторию по изготовлению амфетамина. В целях конспирации они разместили ее в дачном доме, расположенном в садовом обществе в поселке Боровая Змиевского района Харьковской области.

11 апреля злоумышленников задержали в поселке Безлюдовка Харьковского района. 

В ходе досмотра личных вещей у мужчин обнаружили и изъяли около 100 граммов расфасованного в полиэтиленовые пакеты порошкообразного вещества белого цвета - амфетамина, который они изготовили сами с использованием лабораторного оборудования в дачном доме.

В ходе проведения обыска дачного дома полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические компоненты, которые непосредственно использовались для производства психотропного вещества амфетамин. 

Также в ходе обыска изъяли мобильные телефоны злоумышленников, банковские карты, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Изъятые психотропные вещества, прекурсоры и оборудование направили на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины. 

 

Видео: 

Поліція припинила діяльність інтернет-крамниці з незаконного збуту наркозасобів

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.