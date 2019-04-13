Задержали братьев-наркодилеров, которые сбывали психотропы через Интернет

На Харьковщине правоохранители пресекли незаконную деятельность интернет-магазина по продаже наркотических веществ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Организаторами наркобизнеса оказались два брата - 32 и 28 лет. Через мессенджер злоумышленники сбывали психотропное вещество амфетамин путем закладок, а денежные средства получали на электронный кошелек.

Следственные действия правоохранители проводили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которое было открыто полгода назад по оперативной информации о деятельности указанного интернет-магазина.

Правоохранители установили, что братья организовали «подпольную» нарколабораторию по изготовлению амфетамина. В целях конспирации они разместили ее в дачном доме, расположенном в садовом обществе в поселке Боровая Змиевского района Харьковской области.

11 апреля злоумышленников задержали в поселке Безлюдовка Харьковского района.

В ходе досмотра личных вещей у мужчин обнаружили и изъяли около 100 граммов расфасованного в полиэтиленовые пакеты порошкообразного вещества белого цвета - амфетамина, который они изготовили сами с использованием лабораторного оборудования в дачном доме.

В ходе проведения обыска дачного дома полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические компоненты, которые непосредственно использовались для производства психотропного вещества амфетамин.

Также в ходе обыска изъяли мобильные телефоны злоумышленников, банковские карты, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Изъятые психотропные вещества, прекурсоры и оборудование направили на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.