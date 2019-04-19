Задержали группу наркозакладчиков, которые торговали метадоном

19 апреля 2019 г. 15:50
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Правоохранители разоблачили и задержали группу наркозакладчиков, которые реализовывали метадон на территории Харькова и области.

Досудебное расследование проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 2 ст. 307 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В настоящее время установлено шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 45 лет. Четверо из них - жители Барвенково Харьковской области, двое - харьковчане. 

По данным следствия, наркодельцы принимали заказы от покупателей на мобильный телефон. Клиентов искали с помощью «сарафанного радио». За одну дозу брали 500 грн. 

При задержании у злоумышленников изъяли 100 так называемых «чеков» с метадоном весом 0,25 г каждый. 

Кроме того, следствие установило ряд эпизодов массового сбыта метадона общим количеством 250 «чеков». 

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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