Задержали харьковчанку, организовавшую схему незаконной поставки продуктов в ОРДЛО

Правоохранители задержали харьковчанку – одного из организаторов схемы противоправного поставки пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Под видом экспортных операций представители указанных компаний переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы из одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти восемь миллионов гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали ее в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.

Сейчас следователями СБУ задержанной сообщений в подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, тратам имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины.

Днепровский районный суд Киева избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.