 

Задержали харьковчанку, организовавшую схему незаконной поставки продуктов в ОРДЛО

04 сентября 2019 г. 8:50
1 просмотр

Правоохранители задержали харьковчанку – одного из организаторов схемы противоправного поставки пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух  коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Под видом экспортных операций представители указанных компаний переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы из одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти восемь миллионов гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали ее в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.

Сейчас следователями СБУ задержанной сообщений в подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, тратам имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины.

Днепровский районный суд Киева избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.