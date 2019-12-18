В Солоницевке мужчина избил знакомого и оставил умирать на улице

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который избил своего знакомого и оставил умирать на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 декабря около 4:15 по улице Леси Украинки в поселке Солоницевка обнаружили тело 49-летнего жителя Дергачевского района со следами избиения.

17 декабря правоохранители задержали подозреваемого.

Им оказался 40-летний местный житель - знакомый погибшего.

Как выяснилось, в тот день пострадавший пришел в его дом. Между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком и металлическим тазом по голове.

После этого мужчина вывел потерпевшего за пределы своего домовладения, а сам вернулся домой. В результате полученных травм избитый мужчина скончался на улице.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.