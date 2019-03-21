Задержался в гостях: силовики нашли пропавшего школьника

21 марта 2019 г. 16:36
1 просмотр

Вчера ночью, 21 марта, в Холодногорский отдел полиции обратилась жительница района, которая сообщила, что ее 11-летний сын утром 20 марта пошел в школу и домой не вернулся.

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

Полицейские установили местонахождение пятиклассника. Как оказалось, после уроков мальчик вместе с товарищем гулял по городу и после длительной прогулки решил заночевать у друга. А мобильного телефона у ребенка с собой не было. Ранее из дома подросток не уходил, скандалов с родителями не было.

Работники ювенальной превенции провели со школьником профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Что касается родителей, на них составлен административный протокол по статье ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.