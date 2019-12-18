Задержали харьковчанина, который избил и ограбил охранника на стройке на Сумской

21-летнего харьковчанина, которого подозревают в избиении и ограблении охранника на стройке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31 октября в полицию поступило сообщение о том, что на стройке по улице Сумской обнаружили избитого охранника.

Полицейские установили, что неизвестный проник на территорию строительства и избил 52-летнего охранника.

После этого злоумышленник завладел имуществом потерпевшего, деньгами и строительными инструментами.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рубленой раной теменной области доставили в больницу.

17 декабря полицейские задержали злоумышленника. Как выяснилось, парень имеет еще непогашенную судимость за имущественные преступления.

Следователем Киевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.