Задержание директора лесхоза на Харьковщине: подробности от НАБУ

Накануне сообщалось о задержании директора Гутянского лесхоза на предложении взятки сотруднику НАБУ.

В НАБУ рассказали подробности задержания директора лесхоза.

По данным пресс-службы НАБУ, 30 октября 2019 детективы антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали «на горячем» директора Гутянского лесхоза, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч долларов США .

Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с незаконной продажей значительных объемов неучтенной древесины лесхоза и лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 УК Украины.