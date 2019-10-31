Задержание директора лесхоза на Харьковщине: подробности от НАБУ

31 октября 2019 г. 9:50
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Накануне сообщалось о задержании директора Гутянского лесхоза на предложении взятки сотруднику НАБУ.

В НАБУ рассказали подробности задержания директора лесхоза.

По данным пресс-службы НАБУ, 30 октября 2019 детективы антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали «на горячем» директора Гутянского лесхоза, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч долларов США . 

Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с незаконной продажей значительных объемов неучтенной древесины лесхоза и лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования. 

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 УК Украины.

 

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