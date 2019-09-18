Задержанного на Рымарской после ХарьковПрайда харьковчанина отправили под домашний арест

Задержанному Максиму Сахненко ("Скиф"), активисту националистической организации "Фрайкор", которого задержали 15 сентября во время конфликта с правоохранителями на Рымарской, сегодня в суде избрали меру пресечения - ночной домашний арест - с 20:00 до 06:00.

Напомним, мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Его, как и Ростислава Федорко, журналиста Всемирно-Броварского телевидения, задержанного там же после ХарьковПрайда, выпустили из «клетки» по просьбе его адвоката.

Отметим, что для получения доказательств прокурору пришлось отлучаться прямо во время суда.

Напомним, 15 сентября на улице Рымарской во время стычки с правоохранителями группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

По данному факту были задержаны двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области.

Им было сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.