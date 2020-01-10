Задержанному за покушение на экс-разведчика ВСУ харьковчанину сообщили о подозрении

Задержанному 9 января харьковчанину, который хотел взорвать экс-разведчика ВСУ по заказу РФ, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

29-летнего мужчину подозревают в покушении на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделения батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч .2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ собирался совершить умышленное убийство экс-разведчика батальона ВСУ. Задание от заказчиков злоумышленник получил во время поездки в Россию.

За убийство бывшего командира харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.

Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, которое приводилось в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.

9 января его задержали правоохранители в доме со взрывчаткой в ​​его рюкзаке.

А взрывное устройство специалисты уничтожили во дворе дома без угрозы для жизни харьковчан, поскольку его транспортировка создавала опасность.

По предварительным оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Расследование в уголовном производстве ведет следственный отдел УСБУ в Харьковской области.