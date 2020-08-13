Жителю Чугуева, задержанному за разбойные нападения в Харькове, сообщили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении 42-летнему жителю Чугуева, задержанному за разбойные нападения на двух женщин, которые произошли 11 августа в течение часа в районе ХТЗ в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 20:40 в полицию поступил вызов о разбойном нападении на улице Мира, где неизвестный схватил 38-летнюю потерпевшую за шею и, угрожая ножом, завладел ее пакетом. Во время совершения преступления злоумышленник порезал женщине руку.

В тот же день в 21:09 в полицию поступило сообщение о том, что в этом же районе ограбили женщину.

По словам 53-летней потерпевшей, вблизи лесополосы на нее напал неизвестный, который нанес ей несколько ударов и сорвал с шеи золотую цепочку.

В тот же вечер патрульные полицейские обнаружили и задержали похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него золотую цепочку. Также задержанный имел при себе предмет, похожий на холодное оружие.

Следственно-оперативная группа полиции изъяла вещественные доказательства у задержанного. Установлено, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения.

12 августа следователи провели опознание по факту разбойного нападения, в ходе которого потерпевшая указала на задержанного подозреваемого.

Следователем Индустриального отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.