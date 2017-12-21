Задержанную у здания ФСБ участницу Pussy Riot приговорили к обязательным работам

Мировой судья в Мещанском районе Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к 40 часам обязательных работ.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Алехину задержали 20 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке после того, как она привязала плакат с надписью "С днем рождения, палачи" к решеткам на здании.

Активистку вместе с фотографами Денисом Бочкаревым и Андреем Золотовым увезли в ОВД "Мещанское". На них составили протокол по ч.6 ст.20.2 КоАП (Нарушение участникам проведения массового мероприятия, повлекшее причинения вреда имуществу).

Алехину и Бочкарева оставили в отделении полиции на ночь. Золотова отпустили после того, как в ОВД принесли редакционное задание, в котором было сказано, что фотограф освещал акцию на Лубянке в качестве журналиста "Открытой России".

Напомним, в августе Алехину задерживали в Якутске за акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова