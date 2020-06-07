Задержанные протестующие и раненые полицейские: в Берлине митингуют против расизма

07 июня 2020 г. 14:50
Источник: РБК-Украина
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В Берлине (Германия) силовики задержали 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них. Это произошло после массовой субботней акции в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Отмечается, что мероприятие на площадь Александерплац прошло мирно и собрало около 15 000 человек. Многие из участников соблюдали правила социального дистанцирования. Но уже через час после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац.

Одного из них задержали за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения. После этого полиция начала задерживать демонстрантов.

Движение Black Lives Matter выступает против насилия в отношении темнокожих. Акции последних недель начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США. В частности, 6 июня протесты общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

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