Задержанных за квартирные кражи почти на полмиллиона гривен отправили в СИЗО

Двум подозреваемым в ряде квартирных краж (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины) избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Иван Неизвестный, следствие установило, что в течение марта-апреля этого года двое неоднократно судимых мужчин в возрасте 35 и 42 лет совершили ряд краж из домов харьковчан.

В дома злоумышленники пробирались через окна. Оттуда они выносили денежные средства, технику, ювелирные украшения и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 470 тысяч гривен.

Следствие установило ​​причастность одного из подозреваемых к 3 кражам, другого - к одной. В ходе обысков по месту их проживания подозреваемых правоохранители изъяли часть похищенного имущества.

Сейчас фигурантов производства проверяют на причастность к другим подобным уголовным преступлениям. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы.