Задержать COVID-19 c помощью маски-шлема. Новая разработка от Гараж Хаба

Маску-шлем с принудительной фильтрацией воздуха, которая защитит от вирусов и которую удобно носить без необходимости менять каждые три часа, разработали инженеры из трех городов - Киева, Одессы и Харькова. Последние стали хед-лайнерами опытного образца. Дизайнер Дмитрий Мельников - демонстрирует детали устройства: это герметичная коробка, где находятся вентилятор, индикаторы заряда и фильтры, чтобы чистить воздух, который будет попадать внутрь маски:

Дмитрий Мельников, резидент Гараж Хаба:

Ставится хеппо-фильтр, котрый может задерживать частицы меньше трех микрон, этот фильтр используют в дорогих пылесосах, например, мы такой фильтр купили у него есть все необходимые сертификаты, он задерживает 99.99 всех частиц.

Саму маску сделали из мягкого полиэтилена - сверху защитный капюшон, очень просторный и легкий, он не запотевает и не давит, говорят мейкеры. Подключается шлем через трубку к коробке с фильтром и подается воздух.

Дмитрий Мельников, резидент Гараж Хаба:

Фильтр будет носиться или на поясе или на плече. Он подключается, включается и вы сразу видите - то, что я внутрь надышал, начинает испаряться, здесь появляется чистый воздух и в этой маске можно находится в зависимости от установленных аккумуляторов от 6 до 10 часов.

До этого опытного образца было создано пять различных вариантов шлема говорит Дмитрий - среди них маска, в которой фильтр крепился на голове.

Дмитрий Мельников, резидент Гараж Хаба:

Вообще такой экстремальный, когда мы просто цепляем сверху вентилятор и фильтр, но это грязный прототип, но он должен работать. Мы отказались от него, потому что, во-первых, он достаточно тяжелый, неудобно носить полкилограмма лишнего веса.

Готовую маску-шлем уже завтра покажут харьковским медикам, если будут пожелания и дополнения их обязательно учтут и конструкцию доработают. Стоимость такой маски украинского производства около двух тысяч гривен, такой же экземпляр, но от американских производителей сейчас на рынке медицинских товаров стартует от тысячи долларов. Но дешевле, не значит некачественно, говорят инженеры. В первую очередь, их беспокоит безопасность:

Роман Выдро, сооснователь Гараж Хаба:

Мы понимаем, что цена ошибки может бать достаточно высока, и мы не хотим давать нашим медикам иллюзию защиты, мы хотим бать уверенны, что те средства, которые мы разрабатываем и предлагаем, что они не пустое слово, поэтому те самые важные части конструкции, которые отвечают, чтобы загрязненный воздух не прошел, или чтобы медик не задохнулся – мы их берем готовые.

Как только маску-шлем доделают до конца, все чертежи и пошаговую инструкцию ее изготовления харьковские инженеры выложат на платформе "Yak.Today", которую они запустили во время эпидемии коронавируса, чтобы все желающие смогли присоединиться и помогать медикам самостоятельно.