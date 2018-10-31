Воды нет уже полгода, а отопления и подавно - история одного дома

Пока харьковчанам потихоньку включают отопление, в этой многоэтажке по улице Космонавтов, 6 уже полгода - с 22 июля - нет воды. Элеонора Замарина, заместитель главы местного ОСББ жалуется - на все их просьбы чиновники реагируют отписками. То проблемы с финансированием, то протестуют рабочие, то нет света.

Элеонора Замарина, заместитель главы местного ОСББ:

Каждые 5 дней были новые объявления, которые продолжались до 14 октября. В течении этого времени Теплосети не производили никаких работ. Потом написали, что нет света, не работает ТЭЦ 5, вечером дали воду, а 17 октября ее опять отключили.

Чуть меньше чем через неделю, возле дома начали рыть ямы. По словам госпожи Элеоноры, комунальщики наконец решили залатать трубы - но проблема в том, что по ее мнению, их уже менять нужно. Из-за этого подвалы только за прошлую зиму заливало 6 раз. А значительная часть жителей дома - пенсионеры. И бороться с нехваткой воды, тепла и постоянными проблемами с прорывом труб им тяжело.

Кира Печенко, местная жительница:

Меня волнует, когда прорывает трубы, и всякие букашки и таракашки плывут ко мне в квартиру. И меня волнует, что отопления нет, что десять раз за зиму под моим окном роют ямы. И я уже устала переживать, мне 82 года, я ребенок войны.

Кстати, подобная проблема - также в нескольких домах в этом же районе. Однако, в местном отделении теплостей по всем вопросам журналистов просят обращаться к руководству. Татьяна Чуйкова, прес-секретарь Харьковских теплосетей сообщает - то, что воды не было полгода - это неправда. На некоторое время воду отключали - но только из-за аварии на ТЭС 5. По поводу тепла, так когда начался отопительный сезон, оказалось, что на трубах есть два прорыва. Она обещает - все скоро отремонтируют и люди согреются.