Загородное родео. Куда лучше не ездить, чтобы уберечь свой автомобиль?

Дорога в сторону Рогани, ямы здесь соревнуются и вширь, и вглубину, а водители в мастерстве умело маневрировать. Без подобных навыков здесь можно ощутимо повредить свою машину

Сергей ездит по этой дороге каждый день. Говорит, из-за ужасного состояния дорожного полотна, ежегодно на ремонт автомобиля тратит минимум сотню долларов. И добавляет, другой дороги, чтобы попасть в поселок Рогань не знает, поэтому вынужден терпеть загородное родео

Сергей, водитель:

Здесь ездит автобус. Главная артерия, так сказать, соединяющая город и село, будем так говорить. Для людей надо сделать дорогу. Зимой плохо и сейчас ямы - тоже плохо

Алексей также возмущен таким покрытием. Здесь кое-где можно найти даже яму в яме, жалуется мужчина.

Алексей, водитель:

Ходовая убивается, но это же проблема глобальная, ее так просто не решишь. Власти наши, спасибо им за дороги.

Зато в облгосадминистрации уверяют, эту дорогу уже внесли в списки на ремонт

Сергей Литвинец, зам. дир. ГП «Дороги Харьковщины»:

Вона включена в перелік об'єктів поточного середнього ремонту, взята тендерна процедура, визначений підрядник і ми плануємо роботи з поточного середнього ремонту розпочати во вторій половині июня.

Также, отметил чиновник, на эту автомобильную дорогу выделены деньги и из местного бюджета. Поэтому общимими усилиями с областным бюджетом проблемный участок планируют отремонтировать к осени. Кроме того, сейчас продолжаются ремонты на шести оъбектах местного значения. В частности речь идет о Волчанском, Изюмском и Лозовском районах и дороге Дергачи - Пятихатки, однако самые масштабные работы проходят в Лозовой, заверил чиновник. Относительно дорог государственного значения, здесь продолжаются работы на окружной дороге

Михаил Богатырь, зам. нач. САД в Харьк. обл.:

Це ділянка від Старосалтівського перехрестя до Чугуївської транспортної розв'язки – це робилося вчора, сьогодні працюють від Київської розв'язки, яка знаходиться в Пісочині і в сторону Високого ділянка у 8 кілометрів

Кроме окружной ямочный ремонт проводится в направлении на Ялту, а также на дорогах Киев-Харьков – Довжанский, Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук, Харьков - Балаклея - Змиев- Гороховатка. Также, добавил Богатырь, одна из крупнейших по объемам выполнения работ, - дорога Мерефа - Лозовая - Павлоград. Там идет ремонт сразу на трех участках. Продолжаются работы на дороге Дергачи- Казачья Лопань, в частности, вблизи поселка Слатино. На сегодня дорожники уже закончили выкладывать асфальтобетон на дороге Харьков - Балаклея - Змиев - Гороховатка там обустраивают обочины, подытожили в облгосадминистрации.

