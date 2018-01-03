Захват Укрпочты в Харькове: правоохранители наградили сотрудников, помогавших задержать Безуха

В почтовое отделение, в котором 30 декабря мужчина в течение нескольких часов удерживал заложников, частный предприниматель Алексей Маврин пришел, чтобы получить посылку. Именно он первым понял, что огнестрельное оружие у захватчика было ненастоящим. Алексей вел переписку со своим другом в Viber и таким образом информировал полицейских, о ситуации внутри с помощью сообщений, фото и видео файлов. После - предложил обезвредить злоумышленника собственными силами.

Алексей Маврин, частный предприниматель

У преступника был не настоящий пистолет, это как бы больше, у нас появилось храбрости, чтобы как бы обезвредить его. Я присел к девушкам и начал их настраивать, я им сказал, что девчонки давайте, что-то решать, ну от вас нужна помощь. Я такой момент поймал, когда у него просто, когда у него в руках ничего не было "и вы сзади на него набросились?" налетел сбоку, не сзади, а сбоку. А девчонки со мной сразу среагировали, на то что я решил его обезвреживать.

Сотрудницы отделения рассказывают, действовать пришлось мгновенно, в считанные секунды они вместе с Алексеем стали сплоченной командой. Пока тот набросился на злоумышленника, одна из женщин открыла дверь спецназовцам.

Виктория Мущир, начальница отделения

Я в зале мало находилась, в основном я находилась в кабинете. Я просто, когда Леша напал, я думаю надо же открывать дверь и как бы впустить полицию, чтобы на помощь. Потому-что вдруг они не смогут его удержать.»

Анна Коропец, оператор отделения

Он подошел сразу ко мне, показал пистолет, показал свои эти самые баклажки. "И сказал, что он хочет". Он не сказал, что он хочет, в этом и была проблема. Он до конца не объяснил, зачем ему это нужно.»

Благодаря этим людям, рассказывают в полиции, Владимира Безуха удалось обезвредить без применения огнестрельного оружия и вместе с тем, избежать жертв во время освобождения заложников. Три сотрудницы отделения - Елена Лукьяненко, Анна Коропец и Виктории Мущир, а также предприниматель Алексей Маврин, пришедший к почте в тот день за посылкой, получили награды за мужество и сотрудничество с правоохранителями.

Олег Бех, начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Действительно проявили такую мужественную гражданскую позицию, были с нами в взаимодействии, сообщали постоянно о том, что происходит. Мы обменивались информацией, нам удалось много установить о злоумышленнике, который напал на отделение. Провести ряд мероприятий, установить его родителей, пригласить туда отца.

Вместе с теми, кто оказался в заложниках во время захвата почтового отделения, были награждены также полицейские, которые участвовали в спецоперации.

