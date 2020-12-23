Захват заложников в отделении "Укрпочты": суд огласил приговор Безуху

Харьковчанин Владимир Безух захватил заложников 30 декабря 2017-го года. Все происходило в отделении "Укрпочты" возле станции метро "Киевская". Тогда мужчина угрожал взорвать все, держа в руках самодельную взрывчатку. Правда, впоследствии оказалось, что это был муляж. Заложники задержали Безуха самостоятельно, и открыли двери силовикам.

По данным следствия, у Безуха дома нашли наркотические вещества. Мужчине инкриминировали сразу несколько статей Уголовного Кодекса - "Захват и содержание лиц в качестве заложников", "Посев или выращивание снотворного мака или конопли», а также "Незаконное изготовление и хранение наркотических средств". Слушания по делу продолжались почти 3 года, некоторые участники процесса даже перестали приходить на заседания, за что были оштрафованы.

Наконец, суд огласил приговор - 10 лет заключения. Защитница Безуха Елена Найденова говорит - будут подавать апелляцию, поскольку не согласны с квалификацией преступления.

Елена Найденова, адвокат Владимира Безуха:

З боку сторони захисту не вбачається кваліфікація за статтею 147 - це "Захоплення заручників". Мій підзахисний вважає, і я вважаю, що не було конкретної якоїсь вимоги щодо звільнення заручників. Конкретна вимога має бути або до фізичних осіб або до органів, тобто це повинно бути або прізвище, або якась дія.

Прокуратура требовала для Владимира Безуха 13 лет тюрьмы. Будут ли готовить апелляцию на приговор, представители обвинения решат, когда ознакомятся с полным текстом решения.

Асхат Салихов, прокурор по делу:

Щойно ми почули вирок, оголошений судом. Після отримання його буде вивчено на предмет його законності та обгрунтованості. Прокуратура вимагала 13 років, проте судом було винесено рішення щодо призначення покарання у вигляді 10 років.

На апелляционное обжалование приговора у сторон процесса есть 30 дней.