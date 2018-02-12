Захват заложников в здании "Укрпочты": в прокуратуре ждут результатов психиатрической экспертизы

О захвате отделения Укрпочты возле станции метро Киевская в Харькове стало известно 30 декабря, накануне Нового года. Место, где происходили события было стразу оцеплено полицией, вскоре выяснилось – в здании находилось 11 человек, среди них – 2 детей. Мужчина взял людей в заложники и не выдвигал никаких требований, в течение нескольких часов держал в напряжении правоохранителей, пока сотрудники почты не решили собственными силами обезвредить захватчика. После этого спецоперацию по освобождению заложников завершили в считанные минуты. Захватчиком оказался местный житель Владимир Безух, который в свое время даже баллотировался на пост мэра. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент прокуратура готовится передать обвинительный акт в суд, ждут лишь результатов психиатрической экспертизы.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области:

C точки зрения следствия все необходимые следственные действия проведены, все доказательства собраны. Мы ожидаем экспертизу. И по результатам экспертизы, если лицо признают вменяемым, ему будет объявлено о подозрении, и дело направлено в суд. Если невменяемым - то соответственно тоже в суд для определения принудительных мер медицинского характера.

По решению суда мужчина будет находиться в СИЗО до 27 февраля. Если его признают вменяемым, согласно санкции статьи «Захват заложников» ему грозит до 15 лет лишения свободы.