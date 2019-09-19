 

Захватчика моста в Киеве не будут судить за терроризм

19 сентября 2019 г. 15:50
Источник: Корреспондент.net
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Захвативший накануне мост Метро в Киеве Алексей Белько попросил прощения за свой поступок. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда в четверг, 19 сентября.

"Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера. Второе. Алексей нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел это привлечь к себе внимание", - сообщила она.

Коляда подчеркнула, что именно в этом и заключается задача ее министерства - обеспечить ветеранам, начиная от рекрутинга и военкомата до жизни после увольнения со службы, чтобы они не были лишены внимания.

"Алексей говорит, что у него были проблемы с трудоустройством, с отсутствием финансов, проблемы личного характера, проблемы с его девушкой. Поэтому сложилась такая ситуация, и в таком состоянии он совершил вчерашний поступок", - добавила она.

В свою очередь, глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что полиция решила не обвинять мужчину в подготовке теракта.

"Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство, полиция предъявлять ему не будет", - сказал он.

По словам Крищенко, вчера у Белько был карабин и помповое ружье. Взрывчатка не была обнаружена ни в автомобиле, ни при нем.

"Поэтому уголовное дело возбуждено по фальшивому заминированию", - объяснил глава столичной полиции.

По его словам, такую позицию полиция согласовала с прокуратурой Киева. 

Как сообщил Крищенко, были проведены обыски по месту жительства задержанного, а также в его автомобиле и еще в двух местах, где он мог появляться или ночевал. "Ничего не найдено уголовного, оружия-взрывчатки", - сказал глава полиции Киева.

Также Крищенко опроверг информацию о политических требованиях Белько.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

 

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