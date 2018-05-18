"Закладками" харьковчан "обеспечивает" Китай

В полиции признали, что Харьков фактически охватила эпидемия путем распространения наркотиков через интернет с помощью так называемых «закладок» - мест-тайников, куда прячутся дозы, координаторы которых потребители покупают через соцсети.

В ответ на волну вирусной рекламы таких аккаунтов, которыми расписывают стены домов, в Харькове появилось целое движение, в том числе подростков, которые эти надписи закрашивают.

В полиции говорят, что таких добровольных помощников становится все больше.

При этом сами правоохранители обещают сконцентрировать усилия на поиске оптовых поставщиков, которые везут свой товар с Китая, западных регионов страны или производят на месте.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области