"Закладками" харьковчан "обеспечивает" Китай

18 мая 2018 г. 13:47
Автор: Марина Николаева
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В полиции признали, что Харьков фактически охватила эпидемия путем распространения наркотиков через интернет с помощью так называемых «закладок» - мест-тайников, куда прячутся дозы, координаторы которых потребители покупают через соцсети. 

В ответ на волну вирусной рекламы таких аккаунтов, которыми расписывают стены домов, в Харькове появилось целое движение, в том числе подростков, которые эти надписи закрашивают.

В полиции говорят, что таких добровольных помощников становится все больше.

При этом сами правоохранители обещают сконцентрировать  усилия на поиске оптовых поставщиков, которые везут свой товар с Китая, западных регионов страны или производят на месте.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Качественная борьба….именно на территории Харьковской области

 

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