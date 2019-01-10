Заключенному в харьковском СИЗО прислали чай с наркотиками

10 января 2019 г. 16:34
153 просмотра

В харьковском СИЗО 9 января выявили запрещенные предметы в одной из тюремных передач для арестованного.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, при осмотре посылки, поступившей заключенному от частного лица, в пачке с чаем проверяющие обнаружили вещество зеленого цвета растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Найденное вещество сотрудники СИЗО изъяли и составили соответствующие материалы, уведомив полицию о запрещенной находке.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.