Заключенному в харьковском СИЗО прислали чай с наркотиками

В харьковском СИЗО 9 января выявили запрещенные предметы в одной из тюремных передач для арестованного.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, при осмотре посылки, поступившей заключенному от частного лица, в пачке с чаем проверяющие обнаружили вещество зеленого цвета растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Найденное вещество сотрудники СИЗО изъяли и составили соответствующие материалы, уведомив полицию о запрещенной находке.