Заключенные СИЗО выманивали у харьковчан со счетов деньги для криминального "фонда" - прокуратура

Правоохранители Сумской области разоблачили группу, члены которой выманили мошенническим путем у доверчивых граждан более чем 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили людям и сообщали, что с их карточек будто бы пытались незаконно снять средства.

А чтобы в дальнейшем «обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности», пострадавшим предлагалось позвонить якобы в службу безопасности финучреждения.

Доверчивые люди предоставляли злоумышленникам свои персональные данные, которые позволяли им завладевать их средствами.

Следствие установило, что мошенническую схему организовали заключенные, находящиеся в следственном изоляторе Сумской области.

Находясь в следственном изоляторе, так называемый «смотрящий» за учреждением, имея авторитет и влияние на заключенных, привлек их к преступной деятельности.

Непосредственно организатор контролировал деятельность сокамерников, аккумулировал и распределял средства, полученные от доверчивых жертв.

Часть этих средств передавалась в криминальный «фонд» - так называемый «общак».

Другие участники группировки звонили людям, а в целях конспирации даже меняли голос на женский, снимали средства с карточек и передавали их часть криминальным авторитетам, которые находятся на свободе.

В настоящее время следствием доказана их причастность к совершению менее 20 таких эпизодов преступной деятельности.

По указанной мошеннической схеме фигурантам удалось завладеть средствами граждан на сумму более 300 000 гривен.

Среди пострадавших жители Киева, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской и других областей.

В среду, 4 марта, в камерах фигурантов дела и по месту жительства других участников преступной схемы прошли обыски, при которых были изъяты мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, «черновые» записи, банковские карты и другие запрещенные вещи.

Сейчас организатору и еще 4 участникам, находящимся в следственном изоляторе, согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.