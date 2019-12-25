Законно ли используются лазерные измерители скорости TruCam?

Авторадары TruCam начали работать в Харькове еще в феврале текущего года. Лазерные измерители применяют дабы уменьшить количество ДТП. Ведь по словам патрульных превышение безопасной скорости движения - одна из основных причин аварий на дорогах Украины. Для более эффективной борьбы с нарушителями правил дорожного движения арсенал радаров постепенно увеличивается. К примеру, в Харькове и области работают семь участков с TruCam - это проспекты Московский, Гагарина, Белгородское шоссе и Киевская и Мерефянская трассы.

Екатерина Левенцова, ст. юрисконсульт УПП в Харьковской области

TruCam фіксують швидкість роблять фото та відео фіксацію правопорушення, цей доказ додається до постанови про адміністративне правопорушення, що виноситься поліцейським є повноцінний доказом вчинення адміністративного правопорушення водієм.

В общем узнать, где именно происходит фиксация можно на сайте полиции или в соцсетях. Там патрульные должны публиковать карту с обозначением участков, на которых измеряется скорость. Кроме того, на дорогах должны быть установлены знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений, а в самих местах фиксации дежурить служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками. К TruCam водители относятся по-разному.

Николай и Александр, водители

Ну, там же условия есть каких-то сьемок у кого опломбировано у кого не опломбировано и вообще они там не внесены кажется в реестр используемых приборов кажется для полиции. Погодные условия, сертифицирование. - Ну при всех правилах использования не знаю, можно ли будет использовать. - Время суток, погодные условия, в дождь нельзя он не работает.

Дмитрий, водитель

Та я ж не знаю, они официально не введены вроде бы или введены?

Максим, водитель

- Вони вам можуть показати і застосувати це як доказ у суді. - Та положительно я отношусь. Очень.

Информацию о том, что радарные комплексы TruCam не имеют нужной сертификации и якобы не могут использоваться для фиксации правонарушений на дороге патрульные опровергают. По словам старшего юрисконсульта Екатерины Левенцовой TruCam проходят ежегодные проверки, согласно ним они используются на законных основаниях полицейскими.

Екатерина Левенцова, ст. юрисконсульт УПП в Харьковской области

В нас вже наработана правова практика у судах Харкова та Харківської області в яких визнано TruCam законним, вже пройшли і апеляційне оскарження ці процеси. тільки один відсоток таких правопорушень оскаржується у судах, тобто подаються позови щодо управління патрульної поліції з них більшість не задовольняється судами, тобто визнаються TruCam законними. та правопорушення такими що відбулися з вини водія.

Так, по словам лейтенанта полиции штрафы предусмотреные за нарушение установленных ограничений на 20 км / ч - 255 гривен, а на 50 км / ч - уже 510 гривен.