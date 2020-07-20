Закрытие отделения "Ощадбанка" на Тереховской: пенсионеры в отчаянии - ближайшее находится в 3 км отсюда

Объявление о прекращении работы отделения "Ощадбанка" на улице Тереховская, 24 очень беспокоит местных пенсионеров. Ближайшее находится почти в 3 километрах отсюда. Добраться туда очень проблематично, уверяет семидесятилетняя пенсионерка Любовь Жарикова.

Любовь Жарикова, пенсионерка:

А жара, ладно жара, а зима, вот так снег, заметет, здесь вы видите какая у нас улица. Транспорта никакого. У нас никакого здесь в районе транспорта не имеется. Это только вокзал, идти где-то километр до вокзала, и километр — до остановки трамвая.

Леонид поддерживает жену — в свои семьдесят девять лет ходить так далеко действительно трудно. Мужчина обратился в Харьковское областное управления "Ощадбанка". В письменном ответе пенсионерам объяснили, что закрытие временное — это необходимая мера во время карантина. Управление настойчиво рекомендовало управлять счетами с помощью смартфона.

Леонид Жариков, пенсионер:

А я им ответил: А как же так? Вам что дороже: одна гривна или пенсионеры, что приходят туда: с палочками, еле двигаются - это где-то больше сотни человек. У меня нету компьютера, у меня нету этих средств.

Однако, даже ослабление карантина не вернуло отделение к работе. Постоянные клиенты уже закрытого отделения сплотились: повесили объявление для других, куда можно жаловаться. Но и это не помогло, в помещении срочно начались какие-то непонятные ремонтные, то ли наоборот, разрушительные, работы.

Леонид Жариков, пенсионер?

Вон уже все избили, поломали, сняли. Вон видите, внутри, снял перегородки. Уже разбомбили все внутри.

Пенсионерка Ольга также отчаялась, говорит, пожилые люди, проживающие рядом, вообще в отчаянии, уже даже не надеются на решение проблемы.

Ольга Лепехина, пенсионерка:

Как это так, с одной стороны все для людей, а с другой стороны — все хуже и хуже становится: никто не думает о стариков и их удобства. Вот закрыли и все.

Пресс-служба государственного "Ощадбанка" Украины в ответ на информационный запрос редакции сообщила: "отделение закрыли из-за его неэффективной работы".

Ответ пресс-службы:

Незначительные доходы от коммунальных платежей и другие услуги не могли покрыть те расходы, которые понес банк на содержание этого отделения. Все клиенты этого отделения были проинформированы об альтернативных каналах предоставления банковских услуг и преимущества дистанционного обслуживания.

На вопрос о шансах на возобновление работы отделения пресс служба не ответила. А пожилые клиенты банка все же не теряют надежды, что их аргументы услышат.