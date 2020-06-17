Закупка некачественных запчастей для "Укрзализныци": в 5-ти областях, среди которых и Харьковская, обыскивают региональные подразделения

Служба безопасности Украины разоблачила закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" более чем на 100 млн грн, которая создавала угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" должностных лиц руководящего состава "Укрзализныци". Из-за высокого уровня износа подвижного состава злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

Сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят в 5 регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.