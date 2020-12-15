Заледенели провода. Какие троллейбусы в Харькове не вышли на маршрут?

Утро, микрорайон Основа, сегодня вовремя отсюда не отправились Харьковом троллейбусы, курсирующие по маршруту номер 6. Все - из-за налипания мокрого снега на контактной сети.

Просто кошмар! - Куда? Я даже вообще не тронусь с пассажирами, тока нет вообще! Лед лед, вчера дождь был, минус небольшой, и все.

Люди, которые направляются утром по делам, стоят на остановках не менее 15-30 минут, однако троллейбусы не едут. Зато маршрутки забиты до отказа, пассажиры пытаются влезть хотя бы в какой-то транспорт, чтобы добраться из одной точки в другую. Некоторые решают идти на другую остановку или до метро пешком.

Долго. Ну, я уже минут 15 подошел, но и смотрел, не было, трамваи, троллейбусы прошли, обледенело все.



Они остановились, невозможно ехать. Искры идут, просто движения никакого. Они здесь делали круг минут 15. Маршруток, как вы видите сами, нет.

Над очисткой контактных линий транспортники работали всю ночь, говорят, работу усложнял дождь и минусовая температура. Только убирали лед - появлялся новый слой. Для ликвидации последствий непогоды задействовали специальную технику и автомобиль для буксировки троллейбусов.

На обкатке линий еще с вечера было 16 трамваев и 17 троллейбусов, отметили в мэрии. Все трамваи утром поехали, а вот троллейбусы - нет. В городском совете отмечают - могли бы увеличить напряжение на сетях и запустить весь електротранспорт, однако в существующих погодных условиях это было опасно.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры:

Да, наверное, есть более современный, хотя он не очень современный, способ. Это увеличение напряжения в контактной сети. Это разморожение происходит моментально, но вероятность обрыва в этот момент проводов крайне высока. И, чтобы не рисковать ни жизнями людей, ничего, мы пошли таким методом.

Около 12 дня троллейбусы маршрута номер 6 таки выехали на улицы, однако управлять машиной довольно сложно, отмечают водители.

Ольга, водитель троллейбусного маршрута №6:

Мы на маршруты вышли, но было очень сильное обледенение контактной сети. Мы до сих пор не можем доехать до Основы, серьезная проблема. - Такое уже было в этом сезоне? - В этом - нет, так сильно не было, такое конкретное было года 4 назад.

Отправились на линию днем ​​троллейбусы маршрутов номер 12 и 27, они курсируют районами Холодной горы и Павлового Поля. Еще с двумя направлениями движения - проблема серьезнее, ситуацию исправить чиновники обещают в ближайшее время.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры:

Есть сбои на маршрутах 17 и 18. Но, это вопрос 30-40 минут. Все будет восстановлено. Они проехали - опять обморожение. Сейчас погода дает нам привести все в нормальное состояние.

Чиновники уверяют, что в течение суток продолжится расчистка дорог, чтобы сделать их проездными для всех видов транспорта. В работе - 43 единицы техники.