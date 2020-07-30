Замена труб на Сумской. Когда горожане смогут передвигаться по центральной улице без неудобств?

- Видите прокопали шурфы и методом протяжки под землей, безтраншейная технология - меняют эту трубу, чтобы не копать всю улицу. - Це горяча вода, чи холодна? - Холодна.

Мужчина, который руководит перекладкой магистрали на улице Сумской рассказывает о трубах, которые, собственно, и заменяют. По его словам они были чугунные - изрядно сносились, ведь им уже давно за 90-лет. Заменяют их на полиэтиленовые, они прослужат лет 50.

На 400 метрах более 10 разрытий. Их люди еле обходят - вопросов к замене говорят нет, только к времени. Ведь работы говорит местный житель Юрий - хорошо затянулись. За несколько недель только сегодня, говорит мужчина, увидел рабочих.

Юрий Тимошенко, местный житель

Интенсивно они вырыли, а потом забросили и оно уже стоит недели две к ним никто не подходит. Я думаю, что это строительства дома. - Через це. – Да, через это. Потому что они решили подтянуть новые и все, потому что действительно трубы, старые везде плохие. У нас теплоцентрали плохие - рвутся все время.

Рабочий

Люди вони всегда скаржаться, нет чтобы кто-то понял, что это как надо делать, что это труда много, работы много. Да, люди не понимают этого – они только скаржаться. Им надо чтобы все готовое сделали и всё. До праздников — это все будет сделано.

За с десяток метров другие рабочие, наоборот, говорят - люди довольны.

Максим, рабочий

Наоборот. О, молодцы. Меняете трубы, старые на новые, наоборот хвалят. Меняем, тянем, копаем, чистим.

Когда начались работы и почему они затянулись работники на месте работ - не говорят. Ведь как оказалось к коммунальному предприятию они не принадлежат, а представляют фирму подрядчика, которая за свой счет решила заменить этот участок холодного трубопровода. Вероятно - для новостройки, которая сводится на центральной улице города. А от нее, говорит Юрий, и без разрытий неудобств хватает.

Юрий Тимошенко, местный житель

Вопрос очень актуальный. Сначала, они там не поставили. Забор поставили в этот, но люди вообще ходили в парк по проезжей части я пришел там милиция стояла. Я говорю милиционерам, как вы смотрите на это. А шо мы можем сделать? Я говорю очень просто заставьте их сдвинут забор есть же нормы, по которым они должны занимать только 70 сантиметров.

Теперь же у пешеходов все же есть немного места, дабы не идти по проезжей части. Есть еще один участок которой неудобен для пешеходов — вот этот временный деревянный тротуар на Сумской, который горожане давно просят убрать и сделать полноценную пешеходную зону.

Валентина

Я первый раз здесь хожу и только увидела только хожу, но идти, конечно, очень неудобно.

Инна

Ну, конечно, не удобно. Ну что там говорить. Безусловно. Сюда заходить не хочется, а там пройти негде. Плохо, нужно его убирать и делать нормальный асфальт.

По поводу деревянного тротуара на Сумской и такого же на проспекте Науки - горожане написали петицию в горсовет еще в 2018 году, с просьбой убрать их. Она, кстати, набрала необходимые 5000 подписей. Ее рассмотрели и отметили, что данные земельные участки арендуют предприниматели и они предупреждены о необходимости содержания переходов в надлежащем состоянии дабы пешеходы передвигались безопасно. А оснований для демонтажа временных конструкций в мэрии считают - нет.