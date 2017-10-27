Замерзли в ожидании тепла: харьковчане продолжают жаловаться на холод в квартирах

Под тремя одеялами сплю, вот так одетая сплю, правда, боты снимаю, а вот так вся и сплю, а ляжу разденусь, холодно. окно - дует. а тепла нету.

Под тремя одеялами и кутаясь в теплую одежду пенсионерка Лидия Васильевна каждый день пытается согреться в холодной квартире. Жители этого дома по улице Космонавтов сменили домашние пижамы на куртки еще на прошлой неделе. Несмотря на то, что отопительный сезон стартовал 15 октября, батареи в пятиэтажке до сих пор холодные, в помещениях температура не поднимается выше 15 градусов.

Элеонора Михайловна, жительница дома по ул. Космонавтов, 6:

Спасаться можно только электробатареями или кондиционерами. но в связи с тем, что дом у нас старый и проводка достаточно древняя, если включим обогревательные приборы, то останемся без света на очень долго.

Валентина, жительница дома по ул. Космонавтов, 6:

Батарейку включаем электрическую, все на электричестве, газом не пользуемся, только готовим. Сами видите как я одета, что чем больше, тем теплее. На улицу одеваюсь по-другому, гораздо легче, дома же ты скован, сидишь.

Люди возмущаются, летом терпели неудобства из-за отсутствия горячей воды в течение 2 месяцев, теперь появились проблемы с отоплением. А это уже высотка на улице Героев Труда – тепла здесь тоже нет. Жильцы говорят, тоже одеваются дома как на улицу и включают дома обогреватели. Вместе с тем пытаются узнать – когда батареи станут горячими, но конкретного ответа от коммунальщиков не получают.

Мы подождали около недельки, начали звонить на 15-62. везде: "принимаем, будем информировать". И ничего. и отопление не включают.

Ольга, жительница дома по ул. Героев Труда, 20/321:

Отопление не включали, но хотя бы сказали нам причину, почему не включают - Скажите, мы будем знать, подождем, Слава Богу, мороза-то нету. Но так тоже нельзя издеваться над людьми, горячей воды нету, отопления нету. Ну что это такое?

Слава Сергеевна, жительница дома по ул Героев Труда, 20/321:

Я сегодня уже третий раз звонила на 15-62. В былые времена было. Позвонишь, мигом отвечают, а сейчас прокукурекали, отметили. И вчера, кстати, я по радио слушала, мне настолько обидно было, говорят, что вопросов по отоплению в городе нет.

До сих пор жалуются на холод в квартирах харьковчане в разных районах города, в частности это улицы Тракторостроителей и Натальи Ужвий на Салтовке, а также Котельниковская на Алексеевке. В «Харьковских тепловых сетях» отчитываются, что подключение еще продолжается в Киевском, Шевченковском и Слободском районах – обещают завершить его полностью до конца недели. Часть домов не отапливается из-за проведения аварийных работ, уточняют коммунальщики. Тем временем, готовность Харькова к зиме вызвала вопросы не только у горожан, но и в столице. Во время селекторного совещания Кабмина с регионами вице-премьер Геннадий Зубко обратил внимание на выделении больше, чем миллиарда гривен на реконструкцию Харьковского зоопарка, одновременно с тем, что в городе существует серьезная проблема с погашением долгов поставщиков тепла за энергоресурсы.

Геннадий Зубко и Игорь Терехов, вице-премьер-министр Украины и вице-мэр Харькова:

- Скільки кошторисна вартість зоопарку, який планується будувати у місті Харкові? - Там есть расчеты, которые переданы во все соответствующие органы. - Ну скажіть вартість, я точно знаю, що ви її знаєте. - Ну при чем одно к другому? Ми ж за опалювальний сезон, а не за зверей.... - Пан Тєрєхов, я не Ваш друг, я до Вас звертаюсь, як до представника місцевого самоврядування. Закриваємо спочатку всі питання життєзабезпечення, водопостачання, водовідведення, електропостачання, потім говоримо про всі інші інвестиційні проекти.

В свою очередь Игорь Терехов пообещал, что деньги, которые КП «ХТС» задолжали за газ перечислят поставщику топлива согласно графику, ориентировочно в начале ноября – дополнительные 130 миллионов гривен выделены на последней сессии горсовета. На сайте мэрии чиновники также сообщили – процент изношенности сетей внушительный, но уверяют, что этой проблеме уделяют особое внимание и для проведения ремонтных работ привлекают и деньги из городского бюджета, и Мирового банка.