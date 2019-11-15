Замерзшие жители Харьковщины обратились к Президенту по поводу отсутствия тепла в их домах

У нас безвихідне становище: с 1 жовтня немає оплення в нашому районі, а це - 2 школи й 2 дитячі садочки, 700 дітей, які мерзнуть, та аграрний ліцей, лікарня з пологовим будинком, де лежать хворі люди

Это обращение к обществу, журналистам и Президенту Украины записали жители Барвенково. Ведь в этом районе, так же как и в городе Купянск и поселке Чкаловском до сих пор так и не начался отопительный сезон.

Причина - долги местных коммунальных предприятий, которым подчинены котельные.

Но сегодня, заверили в облгосадминистрации, выход из ситуации найден, и договор между «Нафтогазом» и КП подписан.

Более того, уже объявлены номинации для поставки топлива.

Владимир Магдысюк, дир обл. Департамента ЖКХ

Есть договоренности, что на выходные выводят людей и КП, и «Харьковгаз», надеюсь, и есть полная уверенность, что за сутки мы полностью отбалансируем систему, и завтра к концу дня люди в этих населенных пунктах получат качественную услугу теплоснабжения.

В харьковской мэрии также уверяют, что к понедельнику все дома города будут с теплом, а уже сейчас подключены к отоплению 99% фонда.

Впрочем, несмотря на эти отчеты, горожане, проживающие в разных районах Харькова - ХТЗ, Павлово поле, центр, - пишут в соцсетях о холодных батареях в собственных домах и отсутствии горячей воды.