Замерзший военный городок: поселок Жуковского ждет отопительного сезона

В этой многоэтажке по адресу улица Астрономическая, 35 и в значительной части домов вокруг - военном городке - тепло в трубах отсутствует до сих пор. Так что люди вынуждены спать в верхней одежде и оплачивать огромные суммы за электроэнергию, накрученную обогревателями. Местная жительница Ирина Филоненко обратилась сначала к работникам коммунальной службы. Оказалось, что трубы, которые сейчас в ужасном состоянии, просто не выдерживают достаточного давления, которое необходимо, чтобы подавать воду в батареи на высоту многоэтажки.

Ирина Филоненко, местная жительница

Я спросила, какое рабочее давление подается до 12 этажа. На что мне было отвечено - 5 атмосфер. 5 атмосфер - это пятиэтажка. Свыше десятого этажа должно быть 7-8 атмосфер. Но они не могут подать такое давление, ведь все теплосети в ужаснейшем состоянии

Недавно коммунальщики все-таки взялись за ремонт, так что по всему городку разрыты огромные котлованы с трубами, иногда длиной в целую улицу.

Однако уже пришло время подавать тепло, а ремонт до сих пор не закончен и котлованы не зарыты. Как говорят местные, то, что уже сделали, - это латание уже прогнивших труб вместо их замены. Так как эта проблема существует уже пару лет, местные жители уже не раз обращались к чиновникам.

Елена Гончаренко, местная жительница



Ми дзвонимо, почались морози до 20 - опалення нема. Але, мабуть, і їм набридло: триста заяв, і найбільше - з нашого дому. І тоді дали тиск більше, 17-18, а то було 15-16 градусів.

Люди обвиняют коммунальщиков еще и в том, что, по их мнению, они плохо следят за изоляцией труб. Однако в местном отделении Жилкомсервиса на все вопросы ответа не дают - ни одного представителя руководящего звена на работе нет.

А вот сантехники, которые обосновались в помещении неподалеку, от комментариев отказываются вообще.



Так, все-все, ребята, все. Все, до свидания, все…



В то же время жители города говорят, что настроены они решительно, за тепло готовы и дальше бороться, хоть бы и в высоких кабинетах - уже даже взяли талон на прием к меру.

Однако в теплосетях четкого ответа по поводу реального начала отопительного сезона в конкретно взятом городке не дают и советуют обратиться к пресс-секретарю, которая на телефонные звонки сегодня не отвечает.