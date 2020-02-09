Заместитель Рябошапки рассказал о новых зарплатах в реформированном Офисе генпрокурора

09 февраля 2020 г. 16:00
Источник: 112.ua
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После завершения реформы зарплата прокурора в Офисе генпрокурора Украины составит 29 тысяч гривен вместо прежних 7 тысяч гривен. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

По его словам, указанная сумма не включает надбавки и премии. Чумак также добавил, что оклад прокурора местной прокуратуры будет 23 тысячи гривен.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают риск все-таки коррупционных рисков", – сказал Чумак.

Напомним, ранее Кабинет министров опубликовал данные о зарплатах министров. Самая низкая зарплата - у министра Кабмина Дмитрия Дубилета, самая высокая - у главы МВД Арсена Авакова. 

 

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