Заместитель Рябошапки рассказал о новых зарплатах в реформированном Офисе генпрокурора

После завершения реформы зарплата прокурора в Офисе генпрокурора Украины составит 29 тысяч гривен вместо прежних 7 тысяч гривен. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

По его словам, указанная сумма не включает надбавки и премии. Чумак также добавил, что оклад прокурора местной прокуратуры будет 23 тысячи гривен.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают риск все-таки коррупционных рисков", – сказал Чумак.

Напомним, ранее Кабинет министров опубликовал данные о зарплатах министров. Самая низкая зарплата - у министра Кабмина Дмитрия Дубилета, самая высокая - у главы МВД Арсена Авакова.