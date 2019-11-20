Заместители главы Харьковского облсовета опровергли заявление МВД об обысках - СМИ

Заместители главы областного совета Виктор Коваленко и Владимир Скоробагач прокомментировали информацию правоохранителей о том, что кому-то из них предъявлены обвинения об их причастности к преступным схемам.

Как сообщает Depo.Харьков, первый заместитель председателя Харьковского облсовета Виктор Коваленко рассказал, что узнал из СМИ о якобы прошедших обысках у заместителей главы облсовета, однако официальных заявлений к нему со стороны МВД не поступало, и никто из правохранителей к нему не приходил и не звонил.

При этом чиновник уточнил, что не очень хорошо себя чувствует, и недавно посещал больницу.

Пресс-служба замглавы облсовета Владимира Скоробагача проинформировала, что никакие обыски или другие следственные действия с ним также не проводились.

Напомним, 19 ноября на сайте МВД Украины появилась информация о том, что силовики разоблачили группу лиц, которые создавали в Харькове и области подставные фирмы и незаконно побеждали в тендерах местных КП, используя реквизиты предприятий.

При этом отмечалось, что лоббировал интересы преступной группы один из заместителей председателя Харьковского облсовета.

Также на сайте МВД сообщалось, что уголовное дело открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины, а у его фигурантов проводятся обыски.

На данный момент оба заместителя на телефонные звонки не отвечают.