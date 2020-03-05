«Заминировал» куском мяса: псевдоминеру супермаркета сообщили о подозрении

В Харькове прокуратура сообщила о подозрении 32-летнему ранее судимому мужчине по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в конце февраля этого года мужчина зашел в помещение одного из супермаркетов города и положил в один из ящиков камеры хранения полимерный пакет, в котором, как выяснилось позже, находился кусок мяса с костями.

Он захлопнул дверцу на ключ и, забрав его с собой, покинул супермаркет.

В этот же день злоумышленник, находясь на одной из остановок общественного транспорта вблизи супермаркета, позвонил со своего телефона в полицию и сообщил, что он «заминировал» супермаркет: якобы в камере хранения в магазине он положил взрывчатку и сейчас ее взорвет.

Разговор о взрывчатке услышал неравнодушный гражданин, который находился на указанной остановке, и сообщил об услышанном полицию. На остановке «минера» и задержали полицейские.

Прибывшие на место происшествия в супермаркет правоохранители взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили, а обнаружили только кусок мяса с костями, который находился в ящике камеры хранения.

Сейчас псевдоминеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно ч. 1 ст. 259 УК подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.