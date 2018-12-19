"Заминирование" здания на проспекте Науки: эвакуировано 300 человек, поиски бомбы продолжались несколько часов

Возле здания по проспекту Науки, 9 с самого утра несколько экипажей патрульной полиции, следователи, взрывотехники и кинологи. Анонимное сообщение о заложенной взрывчатке в "Украинском научно-техническом центре металлургической промышленности "Энергосталь " поступило правоохранителям около 11 часов. На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Харьковчане говорят, возмущены тем, что подобные телефонные звонки о заминировании жилых домов, государственных предприятий, торговых и бизнес-центров уже почти год поступают регулярно. Но отмечают - к проверкам относятся с пониманием: опасаются, что одно из них может оказаться правдивым.

Все может быть, может и действительно, я не знаю.

Инна:

Лучше проверить, но конечно, все очень-очень страшно, как по мне.

Светлана:

Ну, каждый должен своим делом заниматься, полиция пускай их ищет.

Впоследствии правоохранители сообщили, что информация о минировании здания в Харькове не подтвердилась. Эксперты осмотрели почти 2 тысячи квадратных метров площади, эвакуировали 300 человек. Никаких взрывоопасных веществ не обнаружено. Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. На данный момент устанавливается личность лже-минера.