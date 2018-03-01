Заносы на трассах и застрявшие фуры - последствия снегопада в области

Сергей едет из Беларуси в Луганскую область. Мужчине надо объехать Харьков по окружной, но сегодня рисковать опытный дальнобойщик не стал и остановился в Песочине, чтобы переждать непогоду.

Сергей

Вчера застрял в 10 км отсюда. Но быстро приехали службы и нам расчистили, нормально поехали. Сюда доехал - и уже время закончилось, и по рации сказали, что немного окружная в заторах стоит.

Утром в службе автодорог назвали количество спецтехники на трассах и основные проблемные участки.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области

Працює тільки своєї техніки 312 одиниць техніки - це служба автомобільних доріг, також залучено від аграріїв майже 100 одиниць техніки від аграрїів. значні ускладнення. Є проблеми на трасах Мерефа-Лозова-Павлоград та Харків-Красноград-Перещепино, ускладнено рух і на дорозі Чугуїв-Мілове для великовагового транспорту

На выездах из города полиция предупреждала водителей о ситуации на дорогах.

Евгений Минжерян, инспектор УПП Харьковской области

Первое - предупреждаем о сложном дорожном покрітии, осадках, если есть возможность - движение на сегодня прекратить, особенно крупногабаритного транспорта. У кого есть такая возможность, становятся в отстойнике спят. Те, кому надо ехать - те едут. С утра было затруднено движение по трассе М-03 и Харьков-Красноград-Перещепино. Но уже нормализовали, движение пошло.

Егор

Вот здесь плохо, хуже, чем в городе, окружная плохая. Снега много, машины не справляются, которые чистят.

Казимир

Нигде не почищено, никому ничего не надо. У меня с собой лопата, цепи и соли два мешка

Выезды из города на окружную - даже небольшой подъем и возникают сложности. Фуры и легковушки вслед останавливаются. На помощь приходят водители внедорожников, чьи машине сегодня пользуются повышенным спросом.

Роман

Где просят помочь - помогаю, где проезжаю мимо - предлагаю помочь. - Много сегодня вытянули? - Машин десять.

Юрий

Еле выехал из дому, честно говоря. Замело очень сильно. Но расковырял, вылез. Центральные дороги в принципе чистятся

Артем

Я только что ехал по окружной - переметы, ни служба автомобильных дорог, ни облавтодор... - Хорош, убирайте автомобили, техника идет! - О, наконец-то

Те, кто сегодня не выехал, или поездка оказалась неудачной, готовятся еще к нескольким дней зимы - запасаются тросами, лопатами и солью. И - не ссорятся со знакомыми водителями внедорожников.