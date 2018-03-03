Занятия в харьковских школах и ПТУ в понедельник не возобновляются - Горсовет

03 марта 2018 г. 23:01
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Занятия в харьковских школах и ПТУ в понедельник не возобновляются

Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных учреждениях города Харькова в понедельник, 5 марта, возобновлены не будут, сообщили в Харьковском городском совете.

По  словам директора Департамента образования Ольги Деменко, соответствующее решение принял Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже отвезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады», - отметила Ольга Деменко

Напомним, в связи с введением в Украине Национального плана действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа, в учреждениях образования был приостановлен  учебный процесс с 3 по 7 марта. Но поскольку проблема была оперативно решена, Министерство образования и науки направило в регионы письмо с разъяснениями, что учебные заведения Украины, временно прекратившие образовательный процесс из-за экономии газа, могут возобновить работу с 5 марта. Но при этом окончательное решение о возобновлении работы должны принять местные органы власти, к сфере управления которых относятся детсады, школы и профтехучилища.

 

 

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