Запрещенная книга о Стусе вышла с решением суда на форзацах

Издательство "Vivat" выпустило новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", разместив на ее форзацах решение Дарницкого райсуда Киева относительно ее запрета. Об этом сообщила генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова в Фейсбуке.

"Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. ...На форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани", - написала Орлова.

Она добавила, что тираж в таком виде печатается впервые.

Как сообщалось, 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства «Vivat» и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги «Дело Василия Стуса».

В частности, суд признал недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее ее тиражирование до устранения фраз, которые несут информацию о Медведчуке .

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

В издательстве заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

Исходя из того, что уже было распространено около 20 тыс. экземпляров книги, ее решили допечатать.

В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что МКИП рекомендует к чтению книгу Вахтанга Кипиани о деле Василия Стуса. Ткаченко добавил, что, пока дело будет в апелляции, лично закупит часть тиража для национальных библиотек.