Запрет движения для транспорта по центральной части улицы Клочковской продлили

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 20:00 11 июня.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городског совета.

В Департаменте инфраструктуры уточнили, что это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Кроме того, как сообщили в горсовете, 2 июня до 20:00 будет запрещено движение транспорта вниз по Бурсацкому спуску - от ул. Рымарской до ул. Клочковской.