Запуск "E-Ticket". Как жителям пригорода получить льготный билет и кто должен выделить на это деньги?

Полноценно система "Е-Тикет" в Харькове должна заработать с 1 апреля текущего года. Льготники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с помощью электронной карты. Электронный билет будет содержать персональные данные, чтобы можно было проверить, кто именно пользуется льготой. "Е-Тикеты" печатают заранее и передают в районные органы соцзащиты. Но это, отметили в мэрии, касается только жителей Харькова. На областных льготников денег выделять не будут.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Місто Харків має право фінансувати виключно жителів своєї громади з бюджету міста. Виключно жителів громади міста Харкова. Ми не маємо права надавати пільги мешканцям інших міст. Будь ласка, мешканцям звернутись до керівників власних органів місцевої влади. Вони мають заключити договір із нашим підприємством. Пусть використовують пільги, які їм предоставит їх місцева громада.

Среди тех, кто рискует остаться без льготы на проезд - многодетная семья Иванец-Симоненко. В семье 5 детей, мать - офицер, имеет статус участника АТО. Услышав заявление харьковской мэрии, обратилась в районную администрацию, в объединенную территориальную громаду Песочина, а также в администрацию области. Официального ответа по решению проблемы от чиновников не получила.

Оксана Иванец, многодетная мать:

Я зараз мешкаю у службовій квартирі, це будинок прикордонників, тут у кожній квартирі мешкають учасники бойових дій. Всі ми користуємося міським транспортом. Аби доїхати до роботи, до місця служби. І постає така проблема, що ігнорують наші права, які надані нам законодавством України.

Общественным транспортом и дети, и родители передвигаются почти каждый день. Уже посчитали - если останутся без льготы на проезд, то к семейным расходам на поездки придется добавить минимум 2 с половиной тысячи гривен. Поэтому детей придется ограничивать в посещении секций или курсов, необходимых для обучения и выбора будущей профессии.

Владислава Симоненко, дочь Оксаны:

Я атестувалась на чорний пояс в 2019-му році. Усі 8 років я йшла до цієї мети. У мене тренування 4 рази на тиждень, я ходжу туди 3 раз на тиждень і ще 2 рази їзжу на польську мову.

Таких, как семья Иванец-Симоненко в области - куча. Общее количество льготников на Харьковщине - более 400 тысяч. Это ветераны труда, участники боевых действий, многодетные семьи и другие категории. В государственном бюджете-2020 финансирование компенсации проезда для определенных категорий равно нулю. В Кабмине переложили эти расходы на местные органы власти, подчеркивают областные чиновники. Но на нужды льготников Харьковщины, чтобы они могли пользоваться метро, ​​трамваями и троллейбусами в Харькове, необходимо около миллиарда гривен в месяц. Именно поэтому в областной администрации отмечают - просить деньги собираются у киевских чиновников. Если те не отреагируют, применят "план Б".

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Є підприємство «Харківпас», яке займається цим питанням, відповідні територіальні громади, органи місцевого самоврядування. Заключать угоди із цим підприємством, комунальним підприємством міста Харкова. Після цього будуть отримані бланки електронних квитків. Наступний етап – це видача тим громадянам, які мають право на пільги.

Для местных бюджетов суммы заоблачные, поэтому чиновники надеются на киевских коллег. Когда появится финансирование, средства на компенсацию проезда смогут получить только те люди, данные которых есть в Едином государственном автоматизированном реестре. Проверить информацию о себе, льготник может, обратившись в районные органы соцзащиты.

В свою очередь, юристы констатируют - проблема возникла из-за недостатков украинского законодательства. Государство гарантировало предоставление льгот, но система финансирования этих потребностей - несовершенна. Перевозчики не хотят обслуживать людей без компенсации, хотя не пустить в транспорт такого человека по закону Украины не имеют права. Решить ситуацию можно в суде, отмечают юристы.

Роман Чумак, юрист:

Все перевозчики будут. Конечно же, подчиняться решению городского совета, фактически его выполнять. Поєтому имеет смисл только обжаловать это решение в судебном порядке. И если оно будет отменено и признано неконституционным, в таком случае льгота распространится на всех, на все население. Независимо от места проживания.

Областные чиновники Харьковщины будут проводить рабочие совещания и обратились в профильные министерства. Ответ от министерства по делам ветеранов уже есть. Там заверили: над проблемой работают. Правда, окончательно решить ее пообещали только в следующем году.