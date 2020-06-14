Запуск международного авиасообщения: страны "красной" и "зеленой" зоны будут публиковать на сайте Минздрава

В связи с запуском международного авиасообщения с 15 июня для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. К странам "красной" зоны относятся те, в которых число активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона - это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем - "красная" зона, с меньшим - "зеленая", - отметил Степанов.

По его словам, все иностранцы должны иметь страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания COVID-19. При этом те, кто прилетит из стран "красной" зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Соответственно, пассажиры из стран "зеленой" зоны освобождены от этих мер.

"Министерство будет публиковать списки стран для удобства", - добавил министр.