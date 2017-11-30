Запуск системы E-Ticket в Харькове. В некоторых районах города терминалы не работают, механизм выдачи карт льготникам еще отрабатывается

Возможность передвигаться по городу после внедрения системы единого электронного билета харьковские льготники обсуждают уже неделю. Система E-Ticket начнет действовать уже 1 декабря в трамваях и троллейбусах, а с 1 января – в метрополитене. Однако горожане, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, новые карточки до сих пор не получили, поэтому каким образом будут пользоваться трамваями, троллейбусами и метро пока не понимают. Пенсионеры и студенты переживают, что теперь оплачивать проезд в «подземке» придется по полному тарифу.

Анатолий, пенсионер:

Я видел как они ставятся, но как работать - я не представляю просто, поэтому... Где-то отмечать надо будет или как-то выдавать? Контролеры ж не будут ходить.

Никита, студент:

Ну и как студенту нужно будет карточку переделывать, а так в-принципе, не знаю что будет. Ну, как обычно, для студентов - это новую карточку ждать два месяца и ездить по полному тарифу, у нас как обычно будет.

Тем временем, чиновники подчеркивают, что существенных изменений после внедрения системы E-Ticket харьковские льготники не почувствуют, и уверяют, что до получения новых пластиковых карт горожане смогут пользоваться электротранспортом предоставляя документы, которые подтверждают право на льготный проезд. Их будет проверять кондуктор. Во время переходного периода в трамваях и троллейбусах будет действовать двойная система – несмотря на появление устройств для оплаты картой, рассказывают в мэрии, контролеры останутся. А в метро временно будут функционировать турникеты и для старых карт, и для E-Ticket. Механизм выдачи льготникам новой электронной карты еще отрабатывается.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Время и места, где они смогут получить карты для льготного проезда, мы сообщим отдельно, дополнительно. Мы этим вопросом сейчас занимаемся, потому что если всех мы пустим в 10 точек существующих в городе, соцзахисту, мы представляем что там будет. Наверняка партнером будет один из крупных банков Харькова, который вместе с нами примет заявление. После этого, в той же точке, где человек сдаст заявление на получение карточки, он её получит.

В свою очередь, пока льготники жалуются на еще нерешенные вопросы с получением новых карт, остальные харьковчане говорят о проблемах с приобретением единого электронного билета в терминалах на остановках общественного транспорта. Специальные устройства, установленные ранее, до сих пор не работают в разных районах Харькова. За день до старта работы системы E-Ticket в харьковских трамваях и троллейбусах выключенными остаются терминалы на проспектах Московском и Тракторостроителей, площади Героев Небесной Сотни, улице Валентиновской и на Салтовском шоссе. В мэрии обещают – подключить все устройства успеют в течение суток.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Их включают ежедневно, поэтапно, включают, загружают карточки, загружают систему и включаются терминалы. Опять же, я не просто так сказал, что у нас мало времени, каждый день у нас по 3 - по 4 совещания по этому поводу. С отчетом что сделано за сегодня, за последние часы.

По состоянию на 30 ноября, сообщают в пресс-службе горсовета в Харькове не подключенными остаются 28 терминалов системы E-Ticket, установленных на остановках общественного транспорта.