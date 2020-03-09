Заразившегося коронавирусом украинца осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения

09 марта 2020 г. 18:00
Источник: РБК-Украина
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Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат. Об этом сообщает замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак. У заразившегося температура до 37,6 градусов.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

 

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