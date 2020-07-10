Зарплату не платят, еще и агитировать за Кернеса заставляют. Почему у метрополитена нет денег на зарплаты сотрудникам?

Половина одиннадцатого. Платформа на станции метро «Московский проспект» заполняется машинистами. Все они уже несколько месяцев сидят без зарплаты. Задержки, говорят, начались с момента введения карантина. Руководство только кормит обещаниями и отговаривается тем, что пассажиропоток маленький, денег нет.

Владимир работает машинистом уже 17 лет, говорит, такого, чтобы платили зарплату частями или же вовсе не платили, не помнит. Пока же Владимиру метрополитен задолжал уже 30 000 гривен.

Владимир Мирошниченко, машинист

Ну, я заработал за июнь - 16 300 по расчетному - дали 1630 за месяц. Вот как жить, я не знаю. Ну, на эти деньги как можно прожить, я работаю дополнительно, чтобы выжить, у меня трое детей.

В то время как руководство КП зарплату получает вовремя и в полном объеме. Без денег вынуждены сидеть не только машинисты, но и все работники подземки, некоторых даже принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска, говорят в метро.

Александр Шаповалов, машинист

Спрашиваем руководство: давайте, там, конкретные ответы - ну, ждите, будет, будет, ждите. То есть все ответы. Это больше не к нашему руководству, а к Геннадию Адольфовичу, он как бы этим всем заправляет, я думаю, что по щелчку пальцев нам деньги - они сегодня вечером придут.

Зарплату не платят, а агитировать за действующего мэра - заставляют, говорит Дмитрий. Машинисты переодеваются в гражданское, боясь увольнения, и выходят раздавать агитационные газеты в поддержку Геннадия Кернеса.

Дмитрий Цирковых, машинист

Ребят, которые находятся в резерве, заставляют выходить, надевать майки "за Кернеса" и выходить раздавать газеты "за Кернеса" - есть такое дело. - І це безкоштовно? - Да, конечно.

Владимир Рысенко, юрист "Харьковского антикоррупционного центра"

Це абсолютно незаконно – змушують, просять, настойчиво просять, в жодному випадку політичні погляди любої людини та її політична діяльність - виключно її особистий вирір. Якщо вам погрожують звільненням за відмову від проведення політичної агітації - ви можете оскаржувати це звільнення в суді. Але фіксуйте все це будь-яким засобом. Що ви були звільнені саме за відмову поводити політичну агітацію на користь, в данному випадку, Кернеса.

Все полсотни машинистов руководство пригласило в Московское электродепо, туда журналистов не пустили, мол, стратегический объект.

Перед встречей охрана депо просто вытолкала журналистку и едва не раздавила дверью камеру съемочной группе.

Под зданием депо окончания переговоров СМИ ждали больше часа, никто из руководства к прессе так и не вышел, а пресс-секретарь подземки и вовсе выключил телефон.

Как только из здания начали выходить машинисты, журналисты решили еще раз попросить охрану позвать на улицу руководство метро - на что охрана депо начала даже угрожать съемочной группе новостей АТН физической расправой.

- Покличте керівництво. - Нет, не могу. - Чому не можете покликати керівництво? - Потому что не могу. - Куда? Куда? - Не чіпайте мене руками тільки. Чому не можете? Покличте нам керівництво. - Нам нельзя этого делать. - Чому Вам не можна? - Та убери ноги. Я сказал. - Тільки троньте, я викличу поліцію. - Убери ноги, сказал, а то переломаю. Ты посмотри на неё!

После совещания с руководством, машинисты уже совсем неохотно общались с журналистами.

- Без комментариев. - Денег нет, но вы держитесь.

Один из машинистов, который давал комментарий АТН часом раньше, попросил его удалить, мол, подписал некий документ, где обещал не разглашать информацию по невыплате зарплаты, и поэтому может остаться без работы.

- Я вас прошу, удалите. Потому что у меня двое детей, мне ещё работать надо, мне их кормить. Двое маленьких детей, я вас прошу.

По словам машинистов, им пообещали, что июльскую зарплату должны выплатить вовремя, а задолженности - по возможности.

Комментарий от руководства подземки СМИ разослали отдельным файлом, который отсняли коммунальные новости горсовета. Там заместитель гендиректора все списывает на коронавирус, из-за которого, собственно, подземка простаивала два месяца, и на уменьшение пассажиропотока.

Владислав Теренко, зам. гендиректора КП "Харьковский метрополитен"

На сегодняшний день с трудовым коллективом двух депо была достигнута договоренность о том, что мы при получении доходов от перевозки пассажиров будем сразу допогашать все задолженности по заработной плате. Народ услышал, ну и, надеюсь, войдут в ситуацию предприятия.

И вопрос нехватки средств антикоррупционеры связывают с неэффетивным менеджментом КП и определенными закупками по завышенным ценам.

Так, за 2019 убытки подземки составили 267 000 000 гривен, несмотря на то, что горсовет, подняв цену за проезд и внедряя Е-тикет, обещал, что КП все же станет прибыльным.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Витрачає кожен рік на закупівлю рейок – додаткових, всіх, 7, 8 мільйонів гривень, які міг би не витрачати, це лише за те, що метрополітен купує неефективним менеджментом ці рейки. По-друге, це дверні навіси - так само Дніпровський, Київський метрополітен купує - на 60-70 відсотків дешевше.

Кроме того, после проведения финансового аудита КП Госаудитслужбой выяснилось, что харьковский метрополитен в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности, на чем ежегодно теряет десятки миллионов.